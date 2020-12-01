Голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров заявив, що в жодному разі не причетний до обшуків в угорському благодійному фонді. Він закликав правоохоронців провести брифінг через ситуацію, яка склалася.

Також Петров зазначив, що такий інцидент – образливий для нього. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

До теми Обшуки СБУ на Закарпатті: Угорщина зробила кілька гнівних заяв у бік України

Груба сила – не аргумент

За його словами, він як колишній контррозвідник точно знає, що необґрунтована примітивна груба сила – це не аргумент, особливо у політиці.

Коли мені приписують ініціативу у тих слідчих діях та обшуках, які проводилися щодо угорських фондів на Закарпатті – це, певною мірою, образливо. Як із точки зору мого ставлення до усіх представників національних громад краю, так і моєї біографії,

– зазначив Петров.

Невтручання, передбачене законом

Він наголосив, що у демократичній європейській державі голова облдержадміністрації не повинен втручатися в роботу правоохоронних органів, як би цього не очікували. Адже таке невтручання передбачене законодавством.

"Закликаю правоохоронців провести брифінг та надати громадськості доказову базу, аби зняти питання можливих політичних інсинуацій", – також сказав очільник Закарпаття.

Не має наміру наражати Україну на скандал

Петров запевнив, що він як голова ОДА і як депутат Закарпатської облради не має наміру "розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї, наразити Україну на скандал міжнародного рівня".

Обшуки в угорському благодійному фонді: що відомо