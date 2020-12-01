Обшуки в угорському благодійному фонді: голова Закарпаття просить пояснень від СБУ
Голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров заявив, що в жодному разі не причетний до обшуків в угорському благодійному фонді. Він закликав правоохоронців провести брифінг через ситуацію, яка склалася.
Також Петров зазначив, що такий інцидент – образливий для нього. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
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Груба сила – не аргумент
За його словами, він як колишній контррозвідник точно знає, що необґрунтована примітивна груба сила – це не аргумент, особливо у політиці.
Коли мені приписують ініціативу у тих слідчих діях та обшуках, які проводилися щодо угорських фондів на Закарпатті – це, певною мірою, образливо. Як із точки зору мого ставлення до усіх представників національних громад краю, так і моєї біографії,
– зазначив Петров.
Невтручання, передбачене законом
Він наголосив, що у демократичній європейській державі голова облдержадміністрації не повинен втручатися в роботу правоохоронних органів, як би цього не очікували. Адже таке невтручання передбачене законодавством.
"Закликаю правоохоронців провести брифінг та надати громадськості доказову базу, аби зняти питання можливих політичних інсинуацій", – також сказав очільник Закарпаття.
Не має наміру наражати Україну на скандал
Петров запевнив, що він як голова ОДА і як депутат Закарпатської облради не має наміру "розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї, наразити Україну на скандал міжнародного рівня".
Обшуки в угорському благодійному фонді: що відомо
- У функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті Служба безпеки України провела обшуки.
- Фонд запідозрили у діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.
- На інцидент відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він зазначив, що в Україні знову продовжуються незрозумілі політичні гойдалки щодо угорських партій та угорської меншини.
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