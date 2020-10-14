Про всеукраїнське опитування від Зеленського 25 жовтня, пенсії в Україні та якою має бути Україна майбутнього – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською говорили ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов та політолог Петро Олещук.

Про всенародне опитування

Політолог Петро Олещук в ефірі 24 каналу прокоментував анонсоване главою держави всенародне опитування 25 жовтня. Він вважає, якщо проводити аналогії, то така пропозиція Зеленського – це швидше соціологічне опитування, аніж референдум.

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Зрозуміло, не передбачають, що це проводитимуть органи державної влади чи інституції, стверджує політолог. На його думку, потреби в законодавчому регулюванні такого опитування немає. По суті, це щось ближче до екзит-полу.

Відповідно, певні наслідки можуть бути. Очевидно, що юридичних наслідків бути не може. Жодне рішення не набуде юридичного підкріплення. Але це може бути розцінено як відповідний зріз суспільних настроїв,

– вважає експерт.

Також він наголосив, що, ймовірно, таке опитування може бути більш легітимне, ніж традиційні соцопитування. Це також може слугувати для розроблення й ухвалення різних політичних рішень.

Це не репетиція референдуму, – Олещук

Одна з версій про всенародне опитування – що це одна з версій всенародного референдуму. Однак політолог Олещук вважає, що це опитування суттєво відрізнятиметься від будь-якого референдуму.

"Тому, називати це репетицією референдуму – досить важко. Тим паче у нашій історії вже були референдуми, тому це не щось принципово нове для України. Логіки це пов'язувати із питаннями Донбасу – я не бачу", – наголосив Олещук.

І сказав, що підніматимуться такі питання, які нікого не роз'єднують і не викликають суттєво різних трактувань. В цьому випадку, як наголосив експерт, якщо підіймати більш серйозні питання – вони викликатимуть діаметрально протилежну реакцію.

Що відомо про опитування 25 жовтня? Володимир Зеленський анонсував, що 25 жовтня на виборчій дільниці українці зможуть відповісти на додаткові 5 запитань. Перше питання всенародного опитування вже оприлюднили – "Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?". Інші ж поки що невідомі.



В експертних колах таке опитування назвали "псевдореферендумом" та заявили, що воно сумнівне з точки зору законодавства, адже цього не передбачають ні українські закони, ні Конституція.



В Комітеті виборців повідомили, що проведення опитування у день голосування суперечить Виборчому кодексу. В Офісі Президента ж пояснили, що йдеться про опитування, яке не матиме юридичних наслідків.

Про вплив від опитування 25 жовтня

Ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає, що це може вплинути на явку на виборах. На його думку, через проведення цього опитування влада намагається мобілізувати свій електорат. На його думку, це також може вплинути на явку та виборах та на результати голосування.

Залежно від того, які питання поставлять, перш за все, це може вплинути на явку різних категорій людей. Якщо ми знаємо, які категорії голосуватимуть за які партії, так можна вплинути на результати голосування,

– вважає Милованов.

Також, на його думку, таке опитування – це політична технологія. Оскільки, ця ініціатива йде від влади. І це означає, що є певна можливість покращити свої результати, вважає Милованов.

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Про те, якою буде Україна через 10 років

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відповів, якою він бачить нашу країну в майбутньому. За його словами, Україна мрії має бути наповнена компетентними людьми з критичним мисленням.

Президент Київської школи економіки відзначив, що немає значення – чи буде Україна аграрна, чи промислова. Це мають бути громадяни, які мріятимуть і не боятимуться втілювати все в реальність. Він наголосив, що в будь-якій галузі можна створити прорив через створення нових бізнесів або застосування нових технологій.

Ми маємо перестати думати про традиції. І почати думати про інновації. Не боятися змін і бажати їх,

– пояснив він.

За його словами, українців лякають, коли в країні щось змінюється. Відтак відбувається супротив будь-яким реформам, тому це є ґрунтом для популізму. На його думку, це є наслідками радянської системи освіти. Відтак треба реформувати цю галузь в бік інновацій. Також він розповів, що університети мають змінитися з академічних навчальних закладів, які вчать економіці. Мають стати так званими університетами впливу. Людина, яка вийшла з університету, має вміти змінити щось навколо себе.