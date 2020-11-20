Президент США Дональд Трамп заявив, що фармацевтична компанія Pfizer спеціально затягувала з оголошенням про ефективність вакцини від коронавірусу. Вона нібито заздалегідь планувала зробити це після виборів.

Що сказав Трамп

Великі фармацевтичні компанії не підтримують Трампа через те, що він домігся зниження цін на ліки для населення. Про це американський лідер, який хотів переобратися на другий термін, заявив під час брифінгу у Білому домі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Вони чекали, чекали і чекали. А потім вирішили зробити оголошення вже через кілька днів після виборів,

– обурився Трамп.

За словами політика, саме завдяки зусиллям його адміністрації та федеральному фінансуванню, американським компаніям вдалося швидко просунутися у створенні вакцини від COVID-19.

Що відомо про вакцину Pfizer

Під час дослідження 3 фази вакцина від коронавірусу була ефективною у 95% випадках.

Препарат хворим необхідно вводити препарат двічі. Останню дозу – на 28 день після першої вакцинації.

Особливість препарату в тому, що він містить РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів SARS-CoV-2.

РНК проникає клітини, після чого вони напрацьовують вірусний білок, аби організм формував імунітет.

Водночас у вакцини є один недолік – складні умови для зберігання.

Зокрема, її необхідно зберігати при температурі близько -75°C, що приблизно на 50 градусів холодніше, ніж будь-яка вакцина, яка зараз використовується.

Крім того, препарат складно доставити до віддалених місцевостей та бідних країн.

Розробники обіцяють розв'язати цю проблему до другої половини 2021 року.