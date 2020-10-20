Через місцеві вибори кандидати активно вкладають кошти в рекламу у соціальних мережах. Усе для того, щоб збільшити власний рейтинг та зайняти депутатські крісла.

Найбільше політичної реклами наразі фіксують у соцмережах. Дуже поширеною є таргетована реклама, яку спрямовують на конкретну цільову аудиторію, йдеться в ефірі 24 каналу.

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Політики можуть самостійно визначати вік, стать, місто та навіть окремий район людей, які побачать замовний текст або відеоролик. У такий спосіб їм стає значно простіше тримати постійний контакт зі своїми виборцями.

Локалізація – це новий тренд, зокрема в ютубі та у фейсбуці. Вона дозволяє знайти саме свого виборця з потрібного району,

– зазначив політолог Володимир Фесенко.

Як використовують соцмережі

Креативний підхід використовують мер столиці Віталій Кличко та його суперниця Ірина Верещук. Вони влаштували справжнє змагання в молодіжній мережі Тік Ток. Як пояснюють експерти, таке загравання з молодою аудиторією не лише може збільшити підтримку в очах неактивних виборців, а й спонукатиме їх піти на виборчі дільниці.

Натомість дехто створює справжні ботоферми в соціальних мережах. Фейкові сторінки коментують та розповсюджують вигідні для кандидатів повідомлення. Тим самим вони формують позитивний образ політика у свідомості людей.

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Реклама в соцмережах вигідна й тим, що держава її майже не контролює. Через це простежити хто з кандидатів агітуватиме в соціальних мережах в день тиші та на самих виборах – майже неможливо.

Довідка. Протягом вересня 2020 року кандидати на мерські крісла та до місцевих рад вже виклали майже 1,5 мільйона доларів. І це тільки офіційно заявлені суми. Детальніше про це – читайте тут.



Рейтинг партій на місцевих виборах / Інфографіка 24 каналу