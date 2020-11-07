У Василькові на Київщині біля будинку голови Конституційного Суду Олександра Тупицького влаштували акцію протесту. Сюди прибула автоколона з Києва. Зрештою між правоохоронцями та активістами сталась штовханина.

Докладніше про інцидент під будинком Тупицького

Спершу між мітингувальниками та правоохоронцями виникла сварка, через те, що їх не пропускають до будинку голови КСУ. За деякий час суперечка переросла у штовханину. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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Що відбувалося бід будинком Тупицького у Василькові / фото "Української правди" та "РБК-УКраїна"

Перед цим поліція перекрила вулицю на підході до будинку Тупицького. Правоохоронці, зокрема, не пропустили 2 машини активістів – зі звуком і з шибеницею. Також вони не пускали людей, що намагалися прорватися до будинку пішки. Водночас поліція у гучномовець закликає дотримуватися порядку.

Як поліція блокує активістів біля будинку Тупицького: дивіться відео

Поліція блокує рух автівок. Не пропускає їх до будинку глави КС Тупицького. Учасники закликають їх пропустити, кажуть, що не пропускати їх незаконно



Відео: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/iggLj3zS73 — Громадське радіо (@HromadskeRadio) November 7, 2020

Учасники акції, зі свого боку, закликають їх пропустити. Кажуть, що дії поліції – незаконні. На місці є присутнім адвокат Масі Найєм. Він зпробував вмовити правоохоронців пропустити хоча б два авто. Поліція на це відповіла, що за двома автівками поїдуть ще. Також кажуть, що ніби учасники акції вказали іншу адресу.

У підсумку сторони досягли домовленості, що дві машини проїдуть на 5 метрів, а люди розтягнуться вздовж паркану на відстані витягнутої руки. Поліція відійшла на 5 метрів і зупинилася.

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Автопробіг до будинку голови КСУ: що відомо

Вранці 7 листопада щонайменше 30 автомобілів виїхали до Василькова. Розташовується це містечко за 20 кілометрів на південний захід від Києва.

виїхали до Василькова. Розташовується це містечко за 20 кілометрів на південний захід від Києва. Організатори акції – Автомайдан і Центр протидії корупці ї. Як вони пояснили, поїхали саме до Василькова, бо там розміщується будинок тещі Тупицького. А сам очільник КСУ, за інформацією активістів, проводить вихідні.

ї. Як вони пояснили, поїхали саме до Василькова, бо там розміщується будинок тещі Тупицького. А сам очільник КСУ, за інформацією активістів, проводить вихідні. Гасло активістів – "Тупицький – вали до Ростова". Так вони відреагували на заяву голови КСУ, який, дізнавшись про акції, "запросив" мітингувальників не до Василькова, а до окупованого Донецька. Бо там нібито "вимушено" перебуває його теща.

Так вони відреагували на заяву голови КСУ, який, дізнавшись про акції, "запросив" мітингувальників не до Василькова, а до окупованого Донецька. Бо там нібито "вимушено" перебуває його теща. Васильків входить до червоної зони карантину, де діє обмеження на масові заходи (не можна більше ніж 20 осіб). Саме через це поліція не пропускала активістів.

де діє обмеження на масові заходи (не можна більше ніж 20 осіб). Саме через це поліція не пропускала активістів. Перед тим, як поїхати до будинку Тупицького, організатори закликали учасників акції дотримуватися протиепідемічних правил. Також мітингувальникам роздали українські прапори та стрічки, які можна почепити на авто.

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Що цьому передувало

27 жовтня Конституційний Суд України скасував антикорупційну реформу – ліквідував положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та скасував саме електронне декларування.

– Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення суду може значно погіршити співпрацю з міжнародними партнерами. Він назвав рішення суду "спрямованим проти України". Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів.

Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт. У ньому він пропонує відновити права НАЗК, яку скасував Конституційний Суд.

На ситуацію відреагували і в ЄС. Там заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.



КСУ скасував е-декларації: усі деталі / Інфографіка 24 каналу