Денис Шмигаль прокоментував чутки про можливе звільнення глави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова. Прем'єр-міністр вважає, що зараз міняти міністра некоректно.

Своє ставлення до заміни очільника МОЗ Денис Шмигаль прокоментував в інтерв'ю "Кореспонденту".

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Зокрема, прем'єр висловився щодо інформації ЗМІ про плани начебто призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на місце Степанова.

Зараз боротьба з коронавірусом у розпалі. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на неї щодо можливої відставки,

– зазначив Шмигаль.

Він також додав, що з повагою ставиться до своєї команди, тому "коментувати чутки про кадрові ротації не хоче та не буде".

Що відомо про заяви щодо відставки Степанова