Під час бою міняти людину некоректно, – Шмигаль про відставку Степанова
Денис Шмигаль прокоментував чутки про можливе звільнення глави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова. Прем'єр-міністр вважає, що зараз міняти міністра некоректно.
Своє ставлення до заміни очільника МОЗ Денис Шмигаль прокоментував в інтерв'ю "Кореспонденту".
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Зокрема, прем'єр висловився щодо інформації ЗМІ про плани начебто призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на місце Степанова.
Зараз боротьба з коронавірусом у розпалі. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на неї щодо можливої відставки,
– зазначив Шмигаль.
Він також додав, що з повагою ставиться до своєї команди, тому "коментувати чутки про кадрові ротації не хоче та не буде".
Що відомо про заяви щодо відставки Степанова
- Раніше нардеп Ярослав Железняк стверджував, що відставку Степанова начебто вже погодили в уряді.
- Однак згодом у комітеті Ради з питань здоров'я нації наголосили, що питання відставки Степанова не розглядали.
- Глава комітету Ольга Стефанішина припустила, що замість Степанова МОЗ може очолити головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- А очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив проти відставки міністра.
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