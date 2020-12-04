Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що транспорт в Україні продовжить працювати навіть тоді, коли у державі введуть більш жорстку форму карантину. За його словами, транспорт не є головним джерелом активного поширення COVID-19.

Окрім того, очільник Кабміну підтвердив те, що до кінця грудня в Україні не планують вводити локдаун, по всій території держави продовжить діяти помаранчева зона. Про це Денис Шмигаль розповів під час традиційної години запитань до уряду, інформує 24 канал.

Якщо говорити про запровадження жорсткіших заходів, то очевидно, що якщо буде погіршення ситуації, то ми можемо підняти це питання на початку січня. Стосовно того, чи буде працювати транспорт, – так буде: і авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при жорсткішому карантині,

– наголосив прем’єр.

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