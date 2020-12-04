Несподіванка сталась під час онлайн-засідання депутатів з комітету культури парламенту Литви. За спиною одного з обранців – Пятраса Гражуліса з'явився голий чоловік.

Гражуліс лише на мить увімкнув камеру під час конференції

"Голий епізод" стався на 13-ій хвилині онлайн зустрічі. Про це пише LRT.

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Депутат від "Порядку та справедливості" лише на мить увімкнув камеру. Він засумнівався, чи його чують і йому на допомогу поспішив невідомий роздягнений чоловік. Гражуліс одразу вимкнув зображення, проте учасники зустрічі все ж побачили незнайомця.

Колеги розкритикували інцидент з Гражулісом

Незважаючи на те, що присутні на онлайн-конференції спокійно відреагували на епізод, проте колегу згодом таки розкритикували. Так, голова комітету з культури Вітаутас Юозапайтіс наголосив, що люди, які перебувають поряд під час онлайн-зустрічей політиків, можуть неабияк зашкодити їхній репутації.

Безумовно, це обов'язок кожного члена парламенту – забезпечити, щоб жодна зайва людина не з'явилася під час зустрічі. Це питання, чому вони напівголі в робочий час. Звичайно ж, ви можете сказати, що це особисте життя кожного, але ви ж підключені до наради Сейму,

– обурився Юозапайтіс.

Чоловік з'явився за спиною депутата / Фото з фейсбуку Андріуса Тапінаса