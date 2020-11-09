У Білорусі досі тривають протести. На 92-й день затримали понад одну тисячу мітингувальників на Марші народовладдя.

Найбільше затримань відбулося у Мінську. Такі дані оприлюднила правозахисна організація "Вясна".

Що було вчора Жорсткі затримання та спецтехніка на вулицях: протести у Білорусі 8 листопада – фото, відео

Ще кілька десятків людей взяли під варту в інших містах країни:

Гомелі,

Вітебську,

Бобруйську тощо.

З 12 години дня і до 02 ночі понеділка, 9 листопада, затримали загалом 1023 людини. Цей список постійно доповнюється. Серед затриманих є й відомі люди:

"Міс Білорусь 2008" Ольга Хіжінкова,

срібний призер Олімпіади 2008 року Андрєй Кравченко,

ведучий популярної дитячої програми Алєксандр Ждановіч.

Останнього схопили, коли він заступився за жінку, на яку кричав міліцейський.



Затримання у Мінську / Фото з телеграм-каналу "Белые халаты"

Що відомо про протести 8 листопада