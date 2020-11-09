Під час протестів у Білорусі затримали понад тисячу людей: серед них є відомі люди
У Білорусі досі тривають протести. На 92-й день затримали понад одну тисячу мітингувальників на Марші народовладдя.
Найбільше затримань відбулося у Мінську. Такі дані оприлюднила правозахисна організація "Вясна".
Що було вчора Жорсткі затримання та спецтехніка на вулицях: протести у Білорусі 8 листопада – фото, відео
Ще кілька десятків людей взяли під варту в інших містах країни:
- Гомелі,
- Вітебську,
- Бобруйську тощо.
З 12 години дня і до 02 ночі понеділка, 9 листопада, затримали загалом 1023 людини. Цей список постійно доповнюється. Серед затриманих є й відомі люди:
- "Міс Білорусь 2008" Ольга Хіжінкова,
- срібний призер Олімпіади 2008 року Андрєй Кравченко,
- ведучий популярної дитячої програми Алєксандр Ждановіч.
Останнього схопили, коли він заступився за жінку, на яку кричав міліцейський.
Затримання у Мінську / Фото з телеграм-каналу "Белые халаты"
Що відомо про протести 8 листопада
- Білоруси вийшли на Марш народовладдя 8 листопада. Перед його початком влада стягнула до центру Мінська силовиків та спецтехніку.
- Міліцейським кордоном оточили кілька центральних вулиць і площ. Затримувати людей почали ще на підходах до центру міста.
- Частині груп мітингувальників все ж таки вдалося пройти в середмістя. Акції продовжилися до пізнього вечора. Частину людей взяли під варту під час локальних мітингів у дворах житлових кварталів.
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