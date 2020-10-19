Під час протестів у Білорусі затримали понад 200 людей
Під час протестів у Білорусі 18 жовтня затримали щонайменше 243 людини. Найбільше затримань відбувалось на "Партизанському марші".
Серед затриманих є журналісти. Про це повідомили у правозахисному центрі "Вясна".
До теми Багатотисячна хода й величезний прапор, жорсткі затримання: що відбувалося в Білорусі 18 жовтня
Де затримували протестувальників
- Найбільше мітингувальників затримали у Мінську;
- Крім того, затримували мітингувальників у Вітебську;
- Бресті;
- Гродно;
- Гомелі;
- Дзержинську та інших містах;
Що відомо про "Партизанський марш"
У Мінську відбулась "Партизанська хода", в якій взяли участь близько 10 тисяч людей. Марш отримав таку назву, тому що розпочався з Партизанського проспекту. Білоруси йшли колоною та скандували "Хабаровську – привіт" і "Жыве Беларусь".
Що відбувається у Білорусі: останні події
- 18 жовтня силовики знову застосували спецзасоби та силу проти мітингувальників. У Мінську лунали вибухи та постріли.
- 17 жовтня у Білорусі пройшли марші жінок та студентів. Силовики вкотре затримували молодь.
- Крім того, в МВС Білорусі повідомили, що можуть застосовувати проти демонстрантів вогнепальну зброю.
- Раніше лідерка білоруської опозиції Тихановська поставила ультиматум чинному самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Опозиціонерка 13 жовтня заявила: якщо протягом 13 днів політик не виконає вимоги протестувальників, на вулиці вийде уся Білорусь.