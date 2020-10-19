Під час протестів у Білорусі 18 жовтня затримали щонайменше 243 людини. Найбільше затримань відбувалось на "Партизанському марші".

Серед затриманих є журналісти. Про це повідомили у правозахисному центрі "Вясна".

До теми Багатотисячна хода й величезний прапор, жорсткі затримання: що відбувалося в Білорусі 18 жовтня

Де затримували протестувальників

Найбільше мітингувальників затримали у Мінську;

Крім того, затримували мітингувальників у Вітебську;

Бресті;

Гродно;

Гомелі;

Дзержинську та інших містах;

Що відомо про "Партизанський марш"

У Мінську відбулась "Партизанська хода", в якій взяли участь близько 10 тисяч людей. Марш отримав таку назву, тому що розпочався з Партизанського проспекту. Білоруси йшли колоною та скандували "Хабаровську – привіт" і "Жыве Беларусь".

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