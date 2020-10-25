Протести у Білорусі загострилися – у Мінську силовики почали стріляти по демонстрантах. У мережі з'явилося відео, як нажахані люди тікають від пострілів.

На вулиці Орловській у Мінську силовики стріляють просто по демонстрантах. Відповідний відеодоказ з'явився у телеграм-каналі Euroradio.

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На відео видно, як демонстранти біжать та кричать, а позаду них – вибухи світло-шумових гранат та постріли. Окрім цього, на відеозаписі добре чутно, як перезаряджається зброя. Натомість силовики біжать вслід за натовпом.

У Мінську стріляють по демонстрантах: відео 18+

"Нова газета" опублікувала фотографію з одним із поранених демонстрантів. Чоловікові влучили гумовою кулею просто у живіт – у нього почалась кровотеча. Натомість міліція обґрунтовує застосування зброї тим, що учасники протесту нібито "намагалися нападати на силовиків".



Поранений під час протестів показав рану / Фото "Нової газети"

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