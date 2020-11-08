Під час протестів у Тбілісі постраждали декілька людей – фото, відео
Під час протестів у столиці Грузії 8 листопада постраждали декілька людей. Силовики застосували до протестувальників водомети та сльозогінний газ.
Наймасштабніші протести тривають біля будівлі ЦВК у центрі Тбілісі. Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
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На місці мобілізовано безпрецедентна кількість патрульних поліцейських і спецназ. Протестувальники досі намагаються прорватися до будівлі ЦВК,
– мовиться у повідомленні.
За даними місцевих ЗМІ, є постраждалі. На місце інциденту вже прибули швидкі допомоги.
Незважаючи на радикальні дії з боку силовиків, спроби протестувальників прорватися до будівлі ЦВК тривають.
Протести у Грузії / фото з мережі
Протести у Грузії 8 листопада: дивіться відео
Що відомо про протести у Грузії
- Масові протести у Грузії розпочалися 1 листопада.
- Люди вийшли на вулиці через нібито сфальсифіковані результати парламентських виборів. Люди відмовилися визнавати перемогу провладної партії "Грузинська мрія – демократична Грузія".
- В ОБСЄ заявили, що під час виборів не зауважили суттєвих порушень. Водночас незалежні спостерігачі з "Transparency International – Грузія" повідомили про сотні порушень на виборчих дільницях.
- Опозиція Грузії анонсувала масштабні протести. Опозиційні політики відмовилися від мандатів та заявили, що боротимуться за чесні вибори.
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