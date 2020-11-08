Під час протестів у столиці Грузії 8 листопада постраждали декілька людей. Силовики застосували до протестувальників водомети та сльозогінний газ.

Наймасштабніші протести тривають біля будівлі ЦВК у центрі Тбілісі. Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Зауважте Багатотисячні протести в Грузії вирушили до будівлі ЦВК: що відбувається – фото, відео

На місці мобілізовано безпрецедентна кількість патрульних поліцейських і спецназ. Протестувальники досі намагаються прорватися до будівлі ЦВК,

– мовиться у повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, є постраждалі. На місце інциденту вже прибули швидкі допомоги.

Незважаючи на радикальні дії з боку силовиків, спроби протестувальників прорватися до будівлі ЦВК тривають.



Протести у Грузії / фото з мережі

Протести у Грузії 8 листопада: дивіться відео

Що відомо про протести у Грузії