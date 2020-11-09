У столиці Грузії Тбілісі 8 листопада опозиція розпочала акцію протесту біля будівлі ЦВК. Силовики вдалися до жорсткого розгону протестувальників. Вони застосували водомети та сльозогінний газ. Загалом щонайменше 27 осіб постраждали.

Серед постраждалих найбільше правоохоронців. Про це повідомляє Sputnik Грузія.

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За даними Міністерства внутрішніх справ Грузії, під час вуличних заворушень постраждали 27 людей, серед них:

14 правоохоронців,

до 10 демонстрантів,

3 журналісти.

До лікарень госпіталізували 14 постраждалих.

Що про це каже опозиція та силовики

Опозиція і правозахисники звинуватили МВС у надмірному застосуванні сили, а також назвали такі дії неадекватними й нелегітимними. Водночас у МВС Грузії заявили, що поліцейські застосували "пропорційну силу в межах своїх повноважень".

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Протести у Грузії: головне

Протести у Грузії спалахнули одразу після парламентських виборів, що відбулися 31 жовтня. Мітингувальники вийшли на вулиці, адже вважають результати виборів сфальсифікованими.

Люди відмовилися визнавати перемогу провладної партії "Грузинська мрія – демократична Грузія". Незалежні спостерігачі також зафіксували на дільницях були сотні порушень. Проте в ОБСЄ заявили, що не зауважили нічого суттєвого.

Опозиційні політики відмовилися від мандатів та заявили, що боротимуться за чесні вибори.