На причалі в Олександрівці Одеської області тоне буксир Морської пошуково-рятувальної служби "Аметист". Через аварію навколо судна утворилася чимала пляма від нафтопродуктів.

Про надзвичайну ситуацію, яка склалася на борту "Аметисту", повідомляє "Думська". Працівники рятувальної бази, що розташована під Чорноморськом, намагаються відкачати воду з відсіків буксиру.

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Крім того, бійці ДСНС роблять все можливе, щоб зменшити розлив палива.

Що відомо про аварію на судні "Аметист" під Чорноморськом

Рятувальний буксир, який йде на дно, був побудований ще у 1977 році. Чимале судно довжиною 58 метрів може повторити долю танкеру Delfi, який майже рік лежав поблизу одеського пляжу.

"Аметист" не був введений до експлуатації, але перебував на балансі Морської пошуково-рятувальної служби.

За останні роки судну могли нанести серйозні ушкодження місцеві мешканці. Вони, за словами рятувальників, знімали перегородки та водонепроникні двері аби здати їх на метал.

Офіційних коментарів щодо інциденту наразі немає.