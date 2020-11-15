На трасі під Дніпром 15 листопада трапилася жахлива аварія. Автомобіль Volkswagen з 4 пасажирами перекинувся на бік.

ДТП сталася у районі Новомосковська, на новій Харківської трасі. Про це повідомляє "Інформатор".

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За попередньою інформацією, автівка рухалася у Дніпро. Водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі і машина перекинулася на бік.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок інциденту постраждали 4 людини, які перебували в авто. У 61-річної жінки струс та забій грудної клітки. Стан ще трьох постраждалих уточнюється. На місці події працюють правоохоронці та медики.



ДТП під Дніпром 15 листопада / Фото "Інформатору"



Постраждали 4 людини / Фото "Інформатору"

Зверніть увагу! У 2019 році на дорогах України трапилося 160 675 ДТП. Загалом загинули 3 454 людини та 32 736 травмувалися. Більше про це – читайте за посиланням.