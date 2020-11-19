Китайські геофізики за допомогою сейсмографів виявили пласт океанічної кори на глибинах від 410 до 660 кілометрів. Це відкриття дозволить краще дослідити тектонічні процеси земної кори.

Для цього команда провідних геологічних інститутів Китаю проаналізувала дані з більш ніж 300 сейсмологічних станцій, які розташовані по всій країні. Датчики реєстрували хвилі від землетрусів. Про це мовиться в науковій роботі, яку опублікував журнал Nature Geoscience.

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Занурення на такі глибини наразі не можливе

Всі дослідження науковці проводять непрямими методами, адже поки не існує можливості зануритися в надра так глибоко. Але, на думку науковців, це відкриття дасть змогу краще дослідити тектонічні процеси земної кори.



Модель геологічної будови виявленої аномалії / Фото Naked-science

Океанічну кору вже виявляли на глибинах

Раніше блоки океанічної кори виявили на глибинах близько 200 кілометрів. Навіть під впливом високого тиску і температури вона частково зберегла свою структуру.