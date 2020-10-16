Під Києвом п'яний чоловік викрав лімузин та протаранив паркан
21-річного мешканця селища Рокитне Київської області підозрюють у скоєнні крадіжки елітного автомобілю та ДТП. Про зникнення лімузину Lincoln Town Car повідомив поліцейським власник машини.
За словами заявника, він залишив ключі від лімузина у салоні авто та не закрив двері на парковці одного з торговельних центрів, повідомили у поліції. Така необачність коштувала йому машини.
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Їхав по власних справах
Виявилося, що відкритий Linkoln із ключами побачив місцевий мешканець, який був напідпитку. Він заліз до салону та поїхав по власних справах. Чималі габарити машини, а також алкогольне сп'яніння ніяк не сприяли нормальному водінню, то ж чоловік не впорався із керуванням та влетів у паркан. Там його і затримали.
Дорогий ремонт
Автівки Linkoln є досить рідкісними для України, до того ж мова йде про лімузин, знайти запчастини для ремонту власникові буде надскладно. Якщо наслідки ДТП не можна буде виправити місцевими майстрами без купівлі деталей, їх доведеться замовляти у Штатах. То ж, ремонт обійдеться у копієчку.
Кримінальне та адміністративне покарання
Оскільки підозрюваному інкримінують не тільки викрадення машини, але й керування нею у нетверезому стані, а також скоєння ДТП, чоловікові "світить" одразу як кримінальна, так і адміністративна відповідальність.
Якщо його провину визнає суд, хлопця можуть засудити на обмеження чи позбавлення волі на термін від 3 до 5 років, а також оштрафувати.