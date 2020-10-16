21-річного мешканця селища Рокитне Київської області підозрюють у скоєнні крадіжки елітного автомобілю та ДТП. Про зникнення лімузину Lincoln Town Car повідомив поліцейським власник машини.

За словами заявника, він залишив ключі від лімузина у салоні авто та не закрив двері на парковці одного з торговельних центрів, повідомили у поліції. Така необачність коштувала йому машини.

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Як стверджують слідчі, майже одночасно із повідомленням про крадіжку патрульним надійшов виклик про ДТП на одній з вулиць селища Рокитне.

Їхав по власних справах

Виявилося, що відкритий Linkoln із ключами побачив місцевий мешканець, який був напідпитку. Він заліз до салону та поїхав по власних справах. Чималі габарити машини, а також алкогольне сп'яніння ніяк не сприяли нормальному водінню, то ж чоловік не впорався із керуванням та влетів у паркан. Там його і затримали.

Дорогий ремонт

Автівки Linkoln є досить рідкісними для України, до того ж мова йде про лімузин, знайти запчастини для ремонту власникові буде надскладно. Якщо наслідки ДТП не можна буде виправити місцевими майстрами без купівлі деталей, їх доведеться замовляти у Штатах. То ж, ремонт обійдеться у копієчку.

Кримінальне та адміністративне покарання

Оскільки підозрюваному інкримінують не тільки викрадення машини, але й керування нею у нетверезому стані, а також скоєння ДТП, чоловікові "світить" одразу як кримінальна, так і адміністративна відповідальність.

Якщо його провину визнає суд, хлопця можуть засудити на обмеження чи позбавлення волі на термін від 3 до 5 років, а також оштрафувати.