Впродовж кількох годин з моменту сходження 14 вагонів вантажного потягу 28 жовтня поліцейські знайшли підозрюваного. Чоловік зізнався у тому, що навмисно пошкодив частину залізниці.

За підозрою у вчиненні злочину затримали 29-річного місцевого жителя, повідомили у поліції Дніпропетровської області. Він стверджує, що скрутив частини колії для заробітку.

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Гайки на залізниці він крутив кілька годин.

Що відомо про масштабну аварію на залізниці Дніпровщині

Коли вантажний потяг проїжджав через пошкоджену ділянку, частина вагонів перекинулася. Через це вугілля, яке перевозив потяг, розсипалося на місці аварії. Внаслідок інциденту працівникам "Укрзалізниці" довелося затримати чималу кількість поїздів.



Через пошкодження залізниці зійшов з рейок вантажний потяг / Фото поліції Дніпровщини

Викрадення колій

Поліцейські досить швидко розшукали підозрюваного у злочині. Ним виявився 29-річний чоловік, у якого раніше вже були проблеми із законом. Судячи з усього, зловмисник навіть не подумав про можливі наслідки викрадення колії. Якби з рейок зійшов пасажирський потяг, кількість жертв могла б бути величезною.

Виправні роботи або обмеженні волі

Попри серйозність злочину правоохоронці кваліфікували подію як порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного транспорту. Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує лише до трьох років обмеження волі. Крім того, служителі Феміди можуть засудити порушника на 2 роки виправних робіт.

Дивіться відео зізнання затриманого у пошкодженні залізниці під Кривим Рогом: