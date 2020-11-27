Жахлива аварія за участю військових сталася ввечері 26 листопада на трасі Стрий – Тернопіль – Кропивницький. Біля села Вільшанка "МАЗ" ЗСУ зіштовхнувся з машиною, яка клала асфальт.

Внаслідок зіткнення загинули двоє комунальників, повідомляє "ТСН". Один шляховик помер на місці, а іншого не змогли врятувати медики швидкої дорогою до лікарні.

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Ще двох постраждалих із важкими травмами госпіталізували.

Перекинулась після удару

За попередніми даними, військовослужбовець, який сидів за кермом "МАЗу", міг не помітити дорожників. Тому вантажівка фактично на повному ходу влетіла в бригаду комунальників.

Від удару автівка ЗСУ перекинулась. Втім, військовослужбовці внаслідок інциденту не постраждали.

Остаточну причину зіткнення машин з'ясовують правоохоронці.

За фактом ДТП із загибеллю людей відкриють кримінальну справу. Винуватцю аварії загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною керування авто.

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