Під стінами КСУ відбувається акція протесту. Громадяни, які запокоєні тим, у якому становищі перебуває законопроєкт щодо функціонування української мови як державної, продовжують прибувати до будівлі суду.

Відповідне слухання відбувається у закритому режимі. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу.

Читайте також КСУ не скасує закон про мову, – Зеленський

Водночас під стінами КСУ перебуває багато правоохоронців, які спочатку були по всьому периметру Конституційного Суду, а згодом скупчилися власне біля входу в будівлю.

Що кажуть учасники акції

Люди наголосили, що неприпустимим є те, щоб Конституційний Суд взагалі переглядав закон як про мову. Водночас активісти принесли під стіни суду великий квиток до Ростова – на ім'я Олександра Тупицького.



Активісти принесли під будівлю великий квиток до Ростова / Фото Анни Брикової, 24 канал

За словами громадян, з процедурних причин є дуже багато думок та експертних висновків щодо того, що КСУ не мав би розглядати подання щодо закону про мову. Він повинен був повернути його без розгляду, зазначили українці.



КСУ не мав би розглядати подання щодо закону про мову / Фото nizhyn.in.ua

Що цьому передувало

27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу в Україні . Зокрема, ліквідували положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК.

. Зокрема, ліквідували положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК. За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, скасування антикорупційної реформи може мати для країни вкрай негативні наслідки .

вкрай негативні наслідки Конституційний суд України призначив на 3 листопада закрите засідання у справі щодо конституційності закону про функціонування української мови як державної.

Щодо відповідного закону до КСУ звернувся 51 народний депутат України попереднього скликання. Здебільшого серед цих депутатів були представники ОПЗЖ та партії "За майбутнє".



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу