Водій автомобіля Ford Focus 12 листопада їхав з прифронтового Маріуполя у напрямку села Мелекіне, але не впорався із керуванням. Внаслідок цього машина вилетіла з дороги та буквально знищила зупинку громадського транспорту. Загинула літня жінка.

На зупинці під час ДТП перебувала жінка, яка потрапила під бетонні конструкції, повідомили в поліції Донецької області. 27-річний водій машини також отримав численні травми.

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Його госпіталізували до лікарні. Ступінь важкості ушкоджень власника Ford правоохоронці встановлюють.

Що відомо про жахливу аварію під Маріуполем

Інцидент стався близько 13:40 біля села Рибацьке. За попередніми даними, водій Ford їхав на великій швидкості. Принаймні після удару зупинка склалася, як картковий будиночок.



Від зупинки нічого не залишилось / Фото пресслужби поліції Донеччини

У цей час на зупинці перебувала 70-річна жінка. Її фактично розчавило бетонними плитами. Вона загинула миттєво.

За фактом смертельної ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо власника Ford визнають винним у суді, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють всі обставини аварії.



Водія Ford госпіталізували / Фото пресслужби поліції Донеччини

