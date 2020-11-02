Під Маріуполем жорстко зіткнулися дві автівки: водії загинули – моторошні фото
На трасі під Маріуполем сталася смертельна ДТП за участю двох автомобілів. На жаль, внаслідок зіткнення загинули обидва водії.
Страшна аварія трапилася у понеділок, 2 листопада, під Маріуполем. Про це повідомляє Патрульна поліція Донецької області.
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На автодорозі М-14 біля села Агробаза зіткнулися ЗАЗ та Renault,
– йдеться у повідомленні.
У результаті ДТП обидва водії загинули на місці події.
Рух по трасі у зв’язку з інцидентом обмежений. Наразі невідомі причини аварії. На місці працюють слідчі та ДСНС.
Під Маріуполем жорстко зіткнулися дві автівки / Фото Патрульної поліції Донеччини
У результаті аварії загинули обидва водії / Фото Патрульної поліції Донеччини
На місці працюють слідчі та рятувальники / Фото Патрульної поліції Донеччини
Смертельна аварія сталася поблизу села Агробаза: дивіться карту
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