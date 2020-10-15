Під Офісом Президента в Києві невідомі 14 жовтня розгорнули банер із антисемітськими висловлюваннями. Через це поліція Києва відкрила кримінальне провадження.

Антисемітський банер під ОПУ: що відомо

Про інцидент столичну поліцію повідомив виконавчий директор Об’єднаної єврейської общини України. Він до правоохоронців звернувся із офіційний листом, передає пресслужба Поліції Києва.

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За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Що очікує на зловмисників

Якщо їх знайдуть і доведуть їхню вину, їм загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Також їх позбавлять права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці в межах досудового розслідування встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину, та усі обставини події.

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