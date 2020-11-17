Під стінами парламенту вранці 17 листопада підприємці зібралися на масштабний протест. Вони виступають проти введення касових апаратів.

Так, представники руху SaveФОП не давали народним депутатам зайти до Ради. Відтак, правоохоронцям довелося зробити коридор для нардепів, аби вони змогли потрапити до парламенту.Про це пише "РБК-Україна".

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Під час спроб Нацгвардійців і поліції відтіснити підприємців виникли сутички.



Сутичка під Радою / Фото "РБК-Україна"

Зауважимо, що подібна акція вже відбувалася під стінами парламенту 16 листопада. Тоді мітингувальники ще вимагали скасування карантину вихідного дня.

Наразі ж, як і попереднього дня, підприємці хочуть, аби Рада розглянула законопроєкт №3853-1, де йдеться про скасування застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Зауважимо, що мітингувальники також перекрили рух вулицею Михайла Грушевського.

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Що кажуть у поліції

Правоохоронці наголошують, що взяли під посилену охорону середмістя Києва. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі,

– йдеться в офіційному повідомленні. Правоохоронці також просять організаторів та учасників заходів не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні службових обов’язків.

Зверніть увагу! У Раді вже допрацювали закон про відтермінування введення касових апаратів для ФОП до 2022 року. Відповідний парламентський комітет підготував проєкт до повторного першого читання.

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