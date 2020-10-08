Під Сумами стався викид аміаку: відео
На Сумщині 7 жовтня стався викид аміаку із залізничної цистерни. Загрози для життя людей немає.
Викид аміаку відбувся неподалік від залізничної станції Торопилівка. Про це повідомила Сумська облдержадміністрація.
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Чому стався викид
Інцидент стався через розгерметизацію залізничної цистерни. В адміністрації розповіли, що дізналися про викид із соціальних мереж.
Чи є загроза
Концентрація аміаку в повітрі є гранично допустимою і не несе загрози життю та здоров'ю мешканців населених пунктів області,
– повідомили в ОДА.
Прокуратура області відкрила справу за фактом викиду аміаку.