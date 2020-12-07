Під Житомиром 12-річний хлопчик заблудився у лісі та провів там всю ніч. Він спав між кущами, вкриваючись хвоєю і листям, адже температура повітря надворі впала до 5 градусів морозу. На ранок дитина сама знайшла вихід з лісу. Хлопчика завезли у лікарню з переохолодженням тіла.

Підліток зізнався, що найбільше в лісі боявся не диких звірів, а браконьєрів. Про це інформує пресслужба поліції Житомирщини. Читайте також Грався з мамою у хованки: в Одесі загубився 5-річний хлопчик – фото Чому хлопчик опинився у лісі сам 12-річний Сашко в суботу, 5 грудня, близько 15:00 поїхав велосипедом від родичів у селі Катеринівці до батька у гайок, де він той час працював. Дорогою хлопчик заблукав.

Коли ввечері дитина не повернулася додому, рідні забили на сполох.

Усю ніч 400 правоохоронців, нацгвардійців, рятувальників та лісників шукали зниклого підлітка, але так і не знайшли.

Коли розвиднілось, хлопчик сам віднайшов дорогу та вийшов з лісу. Там його побачили дорослі.

Зараз дитина перебуває у лікарні, медики діагностували у нього переохолодження тіла. Ця ніч була надзвичайно тривожною не лише для нього, а й усіх, хто долучився до його пошуків. На щастя, хлопець знайшовся, з ним усе добре і його оглядають медики,

– мовиться у повідомленні поліції.

На Житомирщині підліток провів усю ніч в лісі / Фото Поліції Житомищини