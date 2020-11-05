Архівні фото можуть багато розповісти про те, як жили та де працювали люди в минулому. Та ті речі, що раніше здавались цілком нормальними, для сучасної людини – вже щось дивне та подекуди навіть смішне.

Редакція 24 каналу зібрала для вас найдивніші професії, які були популярними в минулому.

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Щуролови

Дійсно, професія щуролов існувала не тільки в німецьких легендах. У ХІV столітті християни масово винищували котів, адже вважали їх слугами Сатани. Через це розплодилися щурі, які рознесли по всій Європі чумну блоху. Тому з'явилась термінова потреба у людях, які б за винагороду ловили та вбивали пацюків.



Щуролови під час роботи / Фото coma.in.ua

"Кегельні хлопчики"

У ХХ столітті боулінг став дуже популярним. А ось відповідного механізму, який би наново розставляв збиті кеглі – не було. Цю роль виконували "кегельні хлопчики".



Боулінг-центр у 1914 році / Фото fishki.net

"Людина-будильник"

Така незвичайна професія виникла, коли у Великій Британії відбувалась промислова революція. "Людина-будильник" стукала у вікна робітників, щоб ті вчасно прокинулися. Вони це робили за допомогою палиці чи маленького камінчика.



"Людина-будильник" будить робітників / Фото fishki.net

"Ліхтарник"

Коли ще не було електрики, великі міста освітлювали газовими ліхтарями. Щоб "увімкнути" його, потрібна була спеціальна людина. За допомогою довгої палиці "ліхтарник" запалював, гасив і заправляв вуличні ліхтарі.

До речі, ця професія зникла ще раніше, ніж з'явилась електрика. Газові компанії вигадали механізм, який у певний час самостійно запалював усі ліхтарі.



"Ліхтарник" на роботі / Фото coma.in.ua

Викрадач тіл

Викрадачі тіл були популярними у ХІХ столітті. Знайти тіло легально в ті часи було дуже важко, тому медичні університети вдавались до таких методів. Ці трупи використовувались студентами на практичних заняттях.



Викрадач тіл у ХІХ столітті / Ілюстрація mi100.info

Хлопчик для побиття

У середньовічній Англії карати майбутнього монарха міг тільки його батько, але він дуже часто був зайнятий справами держави. Тому в кожного королівського сина в дитинстві був хлопчик для побиття. Ця дитина виховувалась разом із наслідувачем престолу та вони завжди були разом. У випадку непослуху сина монарха, хлопчика для побиття могли бити няньки та вчителі.



Хлопчик для побиття / Ілюстрація p-dir.net.ua