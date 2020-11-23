Дніпровський райсуд Києва продовжує розгляд справи щодо смертельного нападу на активістку Катерину Гандзюк. У організації злочину звинувачують голову Херсонської облради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата облради Олексія Левіна.

Cправа Гандзюк: що нового вдалося виявити суду

20 листопада суд продовжив досліджувати письмові докази сторони обвинувачення. Про це повідомляє Watchers Media.

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Які документи вивчив суд

Постанову про оголошення в розшук підозрюваного Левіна.

Повістки про виклики на вручення підозр Мангеру та Левіну.

Документи державної прикордонної та міграційної служб щодо Левіна.

Також суд дослідив витяг з бази даних щодо перетину державного кордону обвинуваченим Левіним. Там мовиться про те, що він літав у Тегеран у 2016 році, а у 2018 році перетинав на авто пункт пропуску "Рені" на кордоні з Молдовою.

Партійний квиток "Батківщини", виданий Левіну: цікава деталь

Окрім того, суд вивчив лист до керівника регіонального херсонського осередку "Батьківщини" щодо партійного квитка, виданого Левіну (цей квиток виявили під час обшуку – 24 канал). Взяли до уваги і відповідь голови партійного осередку щодо того, що Олексій Левін не перебував у списках партії "Батьківщини".

В цей же час адвокат Дмитро Ільченко заявив в суді, що слідство з метою сфабрикувати справу на Мангера та Левіна начебто підробило цей квиток.

"Теоретично партія не могла цей квиток видати, адже у партії є обмеження щодо осіб, яких приймають у лави партії", – заявив Ільченко.

Водночас у спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?" активісти оприлюднили заяву, в якій вказали, що адвокат Мангера сам може бути причетним до видачі фейкового партквитка Мангеру. За їхніми словами, коли партквиток видали Левіну, а саме 3 жовтня 2017 року, Ільченко займав посаду заступника голови Херсонської обласної організації політичної партії "Батьківщина".

Наші джерела в партії повідомляють, що на момент видачі бандиту Левіну партквитка, голова облорганізації був відсутнім, а партквиток Ільченко видав Левіну самостійно, маючи доступ до печатки та підробивши підпис керівника облорганізації Юрія Одарченка,

– наголошують активісти.

Зауважимо, у декларації Дмитра Ільченка за 2017 рік дійсно міститься запис про те, що він займав таку посаду у цей період.

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Витяг із декларації Ільченка про членство у "Батьківщині" / Скриншот

Що ще дослідили в суді

Суд розглянув і витяг з реєстру досудових розслідувань. У ньому вказано, що під час досудового розслідування виявлено факт підготовки до вбивства свідків Павла Пилипенка та Сергія Браги, а також членів їхніх сімей. Причиною цих злочинних дій, стало те, що свідки надавали свідчення за справою Мангера та Левіна.

Мовиться про те що слідство внесло дані до ЄРДР за фактом заяв свідків про погрози вбивством. Відповідні дані з реєстру прокуратура долучила до матеріалів справи щодо Мангера та Левіна.

Ми вживали заходів для того, щоб уникнути настання тяжких наслідків для життя та здоров'я свідків,

– пояснив прокурор Андрій Синюк суду.

Натомість адвокати Мангера різко заперечили можливість того, що їх підзахисний міг погрожувати свідкам Бразі та Пилипенку.

Суддя Юлія Іваніна продовжить розглядати справу 26 листопада.

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