Адвокатка жертви зґвалтування в Кагарлику припускає, що підозрюваних звільнять з-під варти
Поліцейських, які перебувають під вартою через підозру у зґвалтуванні Нелі Погребицької у Кагарлицькому відділі поліції, можуть звільнити. Все тому, що одного з фігурантів справи відпустили під домашній арешт.
Наразі суд не оприлюднив аргументацію щодо свого рішення про звільнення з-під варти одного з підозрюваних Ярослава Левандюка. Про це ТСН розповіла Злата Симоненко – адвокатка Нелі Погребицької, яку зґвалтували у Кагарлицькому відділенні поліції.
Важливо З'явилися цікаві деталі про суддю, що відпустила підозрюваного в кагарлицькому зґвалтуванні
Це перша ознака того, що потенційно і два інші підозрювані також можуть бути звільнені з-під варти. Оскільки до цього часу судді ухвалювали рішення щодо необхідності тримання (підозрюваних – 24 канал) під вартою, через ризик тиску на свідків та потерпілу, а також знищення доказів,
– зауважила Симоненко
Постраждала перебуває під охороною
За словами жінки, її підзахисна досі перебуває під охороною. Однак звільнені з-під варти поліцейські можуть спробувати вплинути на потерпілу та її родичів.
"Під час затримання поліцейські говорили, що у разі їхнього звільнення з-під варти зроблять усе, щоб постраждала не дала покази у суді. А її свідчення у суді будуть ключовими для притягнення винних осіб до відповідальності", – підкреслила адвокатка.
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Головне про зґвалтування у Кагарлику
- 24 травня 2020 року у Кагарлицькому відділі поліції двоє правоохоронців побили та зґвалтували 26-річну Нелю Погребицьку.
- Наступного дня після інциденту затримали двох підозрюваних правоохоронців – Миколу Кузіва та Сергія Сулиму.
- Їм обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового тримання під вартою на 60 днів.
- Зловмисники не визнають свою провину.
- ДБР повідомило про підозру ще двом працівникам відділення поліції у Кагарлику.
- 27 жовтня стало відомо, що підозрюваного Левандюка відпустили з-під варти.