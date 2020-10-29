Поліцейських, які перебувають під вартою через підозру у зґвалтуванні Нелі Погребицької у Кагарлицькому відділі поліції, можуть звільнити. Все тому, що одного з фігурантів справи відпустили під домашній арешт.

Наразі суд не оприлюднив аргументацію щодо свого рішення про звільнення з-під варти одного з підозрюваних Ярослава Левандюка. Про це ТСН розповіла Злата Симоненко – адвокатка Нелі Погребицької, яку зґвалтували у Кагарлицькому відділенні поліції.

Важливо З'явилися цікаві деталі про суддю, що відпустила підозрюваного в кагарлицькому зґвалтуванні

Це перша ознака того, що потенційно і два інші підозрювані також можуть бути звільнені з-під варти. Оскільки до цього часу судді ухвалювали рішення щодо необхідності тримання (підозрюваних – 24 канал) під вартою, через ризик тиску на свідків та потерпілу, а також знищення доказів,

– зауважила Симоненко

Постраждала перебуває під охороною

За словами жінки, її підзахисна досі перебуває під охороною. Однак звільнені з-під варти поліцейські можуть спробувати вплинути на потерпілу та її родичів.

"Під час затримання поліцейські говорили, що у разі їхнього звільнення з-під варти зроблять усе, щоб постраждала не дала покази у суді. А її свідчення у суді будуть ключовими для притягнення винних осіб до відповідальності", – підкреслила адвокатка.

Зверніть увагу! 27 жовтня ДБР повідомило про підозру екскерівнику Кагарлицького відділення поліції. Правоохоронці стверджують, що чиновник знав про злочини своїх колег, але покривав їх.

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