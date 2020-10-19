Підозрюваного у справі про заволодіння величезною кількістю цукру Аграрного фонду України на 211,65 мільйонів гривень Олександра Висоцького на початку жовтня випадково затримали у Київській області. Він знаходився у розшуку з 2016 року.

Про затримання Висоцького повідомили джерела "Слова та Діла". Подробиці того, як підозрюваний опинився під вартою, розповів журналіст Олег Новіков.

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Наразі звинувачений у причетності до масштабного корупційного злочину знаходиться у СІЗО. Згідно рішення ВАКС, він може вийти на волю під заставу у 630 тисяч гривень, але ці гроші поки що ніхто не вносив.

Що відомо про "цукрову справу"

За даними слідства, ексзаступник прокурора Київщини Олександр Колесніков, а також колишній співробітник Державної виконавчої служби управління Юстиції Черкащини разом із Висоцьким та керівником ТОВ "Еверіз Веб Солюшенс" Віталієм Панфьоровим передали складські приміщення Аграрного фонду в оренду. Саме тоді з них почали вивозити десятки тонн державного цукру.

У 2016 році фігурантів провадження затримали. Але Висоцький втік. Його оголосили у розшук, але знайти не могли довгих 4 роки. Або не хотіли.



Олександр Висоцький перебував у розшуку з 19 грудня 2016 / Скриншот сайту МВС

Ніде не переховувався

Судячи з усього, втікач зовсім нічого не робив, аби не потрапити до поля зору правоохоронців. Скоріш за все, реальних дій для встановлення його місцеперебування просто ніхто не вчиняв.

Затримали Висоцького випадково. 5 жовтня 2020 року його автомобіль зупинили патрульні. Тоді вони й побачили, що Висоцький знаходиться у базі МВС.

Як з'ясувалося, він всі ці роки орендував квартиру у селищі міського типу Білогородка під Києвом, працював за 15 000 гривень на місяць та взагалі не переймався про карну справу.

Напівзаморожена справа

Матеріали щодо двох фігурантів так званої "цукрової справи" вже кілька років не можуть почати розглядати у суді по суті.

Провадження під різними приводами передавали з одного суду до іншого.

Наприкінці 2019 воно опинилося у ВАКС. Однак ніяких обвинувальних актів служителі Феміди поки що не виносили.