У Білопільському районі Сумської області сталося жорстоке вбивство 47-річної жінки. Обгрунтовано підозрюють у цьому племінника її чоловіка, якого затримали через кілька днів після злочину.

Про затримання підозрюваного, який кілька діб переховувався у полях із кукурудзою, повідомили у пресслужбі поліції регіону. За даними слідства, чоловік хотів втекти, дочекавшись слушного моменту.

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Як стверджують правоохоронці, напередодні вбивства жінка випивала разом зі своїм співмешканцем та його племінником. Коли ж пиятика закінчилася, дядько пішов спати, а між жінкою та 30-річним чоловіком виникла сварка.

Умисне вбивство

Спочатку поліцейські дізналися про смерть жінки від племінниці її цивільного чоловіка. Саме вона знайшла тіло та розповіла копам про раптову смерть родички після тривалого вживання горілки.

Представники слідчої групи, які приїхали на місце події, побачили на шиї померлої сліди насильства – порізи та сліди удушення. Згодом версію про умисне вбивство підтвердив судмедексперт.

Далі були опитані свідки та встановлено ймовірного вбивцю.

Пішов спати після розправи

Правоохоронці кажуть, що відновили події трагічного вечора ледве не похвилинно:

після сварки чоловік вдарив постраждалу ножем та для надійності задушив;

заховавши ножа, він як ні в чому не бувало пішов спати;

коли тіло вбитої знайшли, чоловік намагався домовитись із сестрою не казати про вбивство поліцейським;

потім він злякався покарання та втік у поля із кукурудзою.

Спіймали підозрюваного, коли він прийшов до власної матері аби поїсти та зібрати речі.

Наразі чоловік вже зізнався у скоєному злочині. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.