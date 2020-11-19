У США трапився курйозний момент під час затримання Метью Пірсі, якого підозрюють у шахрайстві на понад 35 мільйонів доларів. Підозрюваний намагався втекти від агентів ФБР на підводному скутері, але не все врахував.

Про те, як розвивалася погоня між Метью Пірсі й агентами ФБР, останні розповіли у своєму звіті. Про це повідомляє видання CBS Sacramento.

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Спершу погоня відбувалася на суходолі – підозрюваний втікав на своїй автівці, а працівники Федерального бюро розслідувань мчали за ним. Також за підозрюваним слідував гелікоптер.

Згодом Пірсі під'їхав до берега озера Шаста, що в Каліфорнії, і пересів на підводний скутер Yamaha. Чоловік зник з поля зору правоохоронців.

Спершу агенти ФБР не знали, куди він зник, але пізніше побачили бульбашки у воді. Метью Пірсі не врахував одного – підводний скутер зручний для розваг, але не надто для погоні, адже його швидкість під водою становить всього 6,5 кілометра за годину.

Тож працівники ФБР перебралися на інший берег озера, де ще 25 хвилин чекали, поки підозрюваний сам до них підплив. Тоді його спокійно арештували.

Цікаво, що в такий самий спосіб діяв кіногерой Джеймс Бонд у фільмі "Кульова блискавка". Втім, Метью Пірсі не врахував одного – що спрацьовує в кіно, не завжди діє в реальному житті.