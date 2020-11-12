За кілька часів після оголошення підозри у вбивстві в ресторані Biani Champagneria 32-річному харків'янину обрали запобіжний захід. Його заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Про те, що судді підтримали позицію прокуратури та погодилися не надавати зловмиснику можливість вийти на волю, повідомили у поліції Харківської області. Підозрюваному світить від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Дивіться також Вбивство стрілка у харківському ресторані: поліція встановила підозрюваного

Але для цього його провину ще треба довести в суді.

Знаряддя вбивства ще не встановили

Згідно з повідомленням правоохоронців, 32-річний харків'янин наніс чоловіку поранення обох ніг. Через крововтрату він загинув. Втім, наразі слідчі не знайшли ані знаряддя вбивства, ані встановили особи інших відвідувачів закладу, які били та тримали стрілка.

Крім того, правоохоронці навіть не знають, чим саме підозрюваний наніс загиблому Руслану Смірнову поранення.

Що відомо про вбивство у ресторані Харкова

У ніч не 1 листопада в ресторані Biani Champagneria виник конфлікт між двома чоловіками. Після цього один з них пішов по пістолет та вчинив у залі стрілянину.

Поранений клієнт закладу разом із іншими відвідувачами побив стрілка, а потім наніс йому смертельні поранення.