Хлопчик, якого підпалили школярі в Бердянську заради "крутого відео", отримав опіки 30% тіла, зокрема геніталій, сідниць і рук. Зараз він перебуває в лікарні в Запоріжжі, куди його перевели з його рідного міста. Звати хлопчика Володимир, йому – лише 12 років.

Деталі інциденту з підпаленням школяра в Бердянську

Подробиці того, що з ним сталося, розповів сам Володя. Відповідне відео виклала у фейсбуці волонтер Злата Некрасова.

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Відомо, що хлопця облили його ж ровесники. Обливали рідиною, що містить понад 60% спирту, та підпилили сірниками. Загалом Володя не хотів брати в цьому участь, але його товариші пригрозили 100 сильними ударами по голові, якщо він не погодиться.

Я пішов до друзів додому на ночівлю. Потім ми пограли в інтернет-ігри та всяке таке. Потім Кирило згадав про самопал, це саморобний алкогольний напій... Вони облили мені штани. Вони хотіли спочатку трохи налити та загасити відразу...

– пригадав хлопчик.

Увага! Кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!



Опіки, які отримав неповнолітній Володя внаслідок підпалу / Фото Злати Некрасової

За словами волонтерки, його виховує одна мати. Жінка тимчасово не працює: стоїть на обліку в центрі зайнятості. На лікування дитини за 2 дні їй довелося витратити 7 тисяч гривень. І сім’я більше грошей немає.

"Потрібно зробити все можливе, щоб хлопчак і далі жив повноцінним життям Вважаю, що, крім допомоги медикаментами, необхідно підключити психолога. Але не кидати хлопчика точно", – підкреслила Злата Некрасова.

Також вона оприлюднила реквізити для допомоги:

БФ "Емоція"

Карта "Приватбанку"

5169330522219952

Призначення платежу: "Благодійна допомога"

Додамо, що зараз за цією справою триває розслідування.

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