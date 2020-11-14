Десятки підприємців в Одесі 14 листопада влаштували акцію протесту. Люди, обурені запровадженням карантину вихідного дня, перекрили проїзд по Академіка Глушка.

Торговці з речових рядів на Київському ринку перекрили проїзд по вулиці Академіка Глушка. Про це повідомляє "Думская".

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Чому люди влаштували протест

Підприємці обурені забороною Кабміну, згідно з якою, у вихідні дні роботу мають припинити магазини та торгові точки, що продають непродовольчі товари. Водночас павільйони з продуктами харчування можуть спокійно продовжувати працювати. На думку, підприємців така заборона є несправедливою.

Аби публічно висловити свій розпач, підприємці перекрили проїзд по вулиці Академіка Глушка. Через це утворилися величезні затори.

Підприємці в Одесі перекрили дорогу / Фото "Думская"

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Карантин вихідного дня: головне

Рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня ухвалили під час засідання Кабміну 11 листопада. Влада сподівається, що це допоможе розірвати ланцюжок передачі коронавірусу. Адже найактивніше люди контактують саме у вихідні.

дня ухвалили під час засідання Кабміну 11 листопада. Влада сподівається, що це допоможе розірвати ланцюжок передачі коронавірусу. Адже найактивніше люди контактують саме у вихідні. Уряд заборонив діяльність: закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів та фітнес-центрів, закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів та фітнес-центрів, закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції). Водночас працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. Також Кабмін призначив час з 10:00 до 12:00 годинами для обслуговування пенсіонерів.



Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу