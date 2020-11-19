Представники малого і середнього бізнесу підтримують ініціативу ряду народних депутатів.

Мова йде про звільнення Данила Гетманцева з посади голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це заявляють учасники протестів підприємців, які останнім часом відбуваються в Києві.

Малий і середній бізнес сьогодні виходить на мітинги не тільки проти карантину вихідного дня, а й проти тієї бездумної та згубної податкової політики, яку проводить глава профільного парламентського комітету Данило Гетманцев,

– заявив один з учасників протестів.

За його словами, своїми діями та ініціативами Данило Гетманцев, фактично "ховає заживо" малий і середній бізнес, який залишився в країні.

В першу чергу, підприємці закликають відтермінувати або скасувати введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

За словами протестувальників, Гетманцев вже двічі обдурив фізосіб-підприємців: виніс на голосування в сесійний зал Ради законопроєкти, які нічого не вирішують.

Вимоги бізнесу підтримують і в експертному співтоваристві.

"ФОПів потрібно тільки підтримати. На відміну від шкідницької політики Гетманцева, вони годують мільйони людей ", – пише у себе в Facebook політолог Юрій Романенко. На його думку, Гетманцев плодить "божевільні економічні закони".

Вперше на цьому місці людина, яка категорично відмовляється бути в діалозі з бізнесом, шукати конструктив і компроміс, який вперто стоїть на своєму і пропонує відверто шкідливі для економіки речі. Тотальна фіскалізація б'є не по контрабанді, а по підприємництву, яке ледь жевріє. Відставка Гетманцева – це вимога ФОП,

– зазначила у себе в Facebook Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська Солідарність".

Як відзначають економісти, бездумна фіскалізація, яку проводить Гетманцев, виявилася повністю марною і неефективною "з точки зору доходів бюджету, що показав вже цей рік".

Підприємці, економісти, експерти, сподіваються, що Верховна Рада найближчим часом зробить кроки назустріч малому та середньому бізнесу і врятує його від подальших шкідницьких ініціатив Данила Гетманцева.