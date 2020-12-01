Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт, яким пропонує відтермінувати обов'язкові касові апарати для ФОПів на рік. Тобто – до 1 січня 2022 року.

Чи дійсно потрібно відтерміновувати запровадження касових апаратів, відповіла нардепка фракції "Голос" та представниця комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Проєкт не задовольняє ФОПів

За її словами, всі депутатські фракції підтримали законопроєкт. Попри те, що в ньому враховані не всі побажання, які вимагали ФОПи, але це той компромісний варіант, на який в сесійній залі вдалось зібрати голоси.

Є позитивні моменти, але у повному обсязі цей законопроєкт не задовольняє ФОПів. Є над чим працювати,

– зазначила Васильченко.

Позитивні норми

Серед ухвалених для підприємців позитивних норм є:

прив'язка лімітів першої, другої, третьої групи до мінімальної зарплати. Хоча вона не в тих розмірах, які пропонували ФОПи;

скасування кешбеку – перемога для підприємців.

Нардепка відзначила, що обов'язкова фіскалізація відкладається на рік. Наразі питання залишається не розв'язаним. Його відтермінували в часі, адже ФОПи вимагають взагалі скасувати фіскалізацію як обов'язок.

З 1 січня обов'язкова фіскалізація залишається лише для техніки та ліків (вона діє зараз). А також до ризикових груп додадуть ювелірну справу.

Чи потрібно запровадити касові апарати

На думку депутатки, для спрощеної системи оподаткування для ФОПів, які працюють чесно, тобто сплачують податки, така фіскалізація не треба.

Відтермінування касових апаратів для ФОП: коротко