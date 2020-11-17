В Ужгороді через карантин вихідного дня деяких підприємців звільнили від сплати податків. Зокрема, тих, кому заборонили працювати у суботу та неділю.

Кого звільнили від податків

Від сплати єдиного податку звільнили підприємців 1 та 2 групи. Про це повідомив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв у фейсбуці.

До речі Рада відмовилась рекомендувати уряду скасувати карантин вихідного дня

Крім сплати єдиного податку, підприємців звільнили від податку на землю та оренду комунального майна для літніх терас та ресторанів.

Це питання, які у компетенції міської ради. Сподіваюся, ці рішення допоможуть нашим підприємцям "утриматися на плаву" в ці нелегкі для всього світу місяці пандемії,

– наголосив Андріїв.

Крім цього, міськрада звернулась до Кабміну, аби звільнити цих підприємців від сплати єдиного соціального внеску — як за себе, так і за найманих працівників. Також просять продовжити постанову про виплату допомоги на дітей ФОПів.

Карантин вихідного дня: чому підприємці проти

Уряд запровадив карантин вихідного дня в Україні з 14 листопада. Він діятиме протягом 3 тижнів.

Таким чином у суботу та неділю ввели жорсткі обмеження. У ці дні можуть працювати лише продуктові магазини, АЗС, аптеки, пошта та заклади, що готують їжу на виніс.

Українці вкрай різко сприйняли нові обмеження. Підприємці вийшли на протест. Вони побоюються, що карантин вихідного дня може знищити їхній бізнес.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу