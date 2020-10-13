В Україні планують збільшити штрафи для підприємців за порушення карантину. Зокрема, за пропуск людей без маски. Ймовірно, штрафи сягатимуть від 31 до 51 тисячі гривень.

На нараді президента підготували законопроєкт щодо збільшення штрафів. Про це заявив голова комітету Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі "Громадського радіо".

До речі Уряд планує продовжити карантин до 31 грудня, – Ляшко

До речі, цей законопроєкт вже пройшов погодження у комітеті.

Якщо, наприклад, це торгівельний центр, то охорона не має пускати людей без маски,

– зауважив Радуцький.

За словами політика, деякі заклади не дотримуються обмежень, однак закрити їх не можна, тому що економіка не витримає ще одного локдауну.

Що обговорювали на нараді

Напередодні у президента провели нараду, де глава держави дав низку доручень для боротьби з пандемією. Зокрема, визначили 10 кроків, які країна виконуватиме для боротьби з коронавірусом. Доручення стосуються дистанційного навчання вишів, нові обмеження для закладів харчування та розваг, залучення інтернів до роботи в інфекційних лікарнях тощо.

Радуцький наголосив, що метою наради було зменшення кількості хворих і недопущення повторної ізоляції людей.