Ситуація з рішенням Конституційного суду вказує на можливість існування плану, спрямованого проти основ української державності. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про аналогії з подіями 2010 – 2014 років.

Є план підриву української державності

Про те, що означає рішення КСУ та хто ним може "курувати", у фейсбуці розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

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Низка останніх подій, пов'язаних з рішеннями КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності,

– зазначив Данілов.

За його словами, Конституційний суд у цьому випадку виступає "криголамом "досягнень України на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. А також руйнує антикорупційне законодавство, ухвалюючи персонально спрямовані рішення щодо антикорупційних органів.

Є аналогія до подій 2010 – 24 років

Секретар РНБО висловив припущення, що ситуацією, що склалася "диригують" якісь зовнішні і внутрішні сили, зацікавлені в максимальному ослабленні української влади та згортанні європейської інтеграції.

Простежується аналогія з подіями 2010 – 2014 років, коли відбувалася активізація російських "агентів впливу", згортався європейський вектор розвитку, а Конституційний суд часів Януковича своїм рішенням дав можливість узурпувати владу,

– додав Данілов.

Він також нагадав, що в лютому 2019 року КСУ скасував закон про незаконне збагачення. У результаті закрили кримінальні провадження. Рішення від 27 жовтня 2020 року – фактична ліквідація е-декларування.

Які наслідки рішення КСУ

Воно, на думку секретаря РНБО, призведе до катастрофічних наслідків як у внутрішньо-, так і в зовнішньополітичному вимірі.

Зокрема, до формування недовіри у відносинах України з ЄС , що ставить під загрозу існування безвізового режиму, стає неможливою співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами тощо.

Рішення Конституційного суду: основне