Відчуття безкарності та впевненість, що про все можна домовитись дозволяє величезній кількості людей сідати п'яними за кермо. Щороку судді звільняють від покарання десятки тисяч водіїв, яких поліція спіймала з ознаками сп'яніння. Однак інколи п'яними за кермом виявляють самих суддів.

27 лютого 2019 року суддя невеличкого волинського міста Турійськ Роман Тітівалов святкував свій 37 день народження. Однак святкування закінчилось для нього не дуже вдало – ввечері він потрапив у ДТП. Детальніше про про кричущий випадок, коли суддя Роман Тітівалов повністю уник покарання за резонансне п'яне ДТП – у блозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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ДТП за участі волинського судді

За даними слідства, приблизно о 20:00 Тітівалов на автомобілі Audi А6 в'їхав у вантажівку DAF, яка рухалась по зустрічній смузі. Від удару серйозно постраждав сам суддя та його автомобіль. Вантажівка ж виїхала на узбіччя та знесла зупинку громадського транспорту – у той момент там не було людей, тож ніхто сторонній не постраждав.

Про ДТП одразу ж стало відомо у Турійську і на місце прийшли активісти, які стали свідками дуже цікавих подій. Зокрема вони побачили, що суддя перебував у стані сп'яніння. За свідченням очевидців, керівництво місцевих правоохоронців оперативно прибуло на місце події та почало знищувати важливі докази.



Тітівалов на автомобілі в'їхав у вантажівку / Скриншот з відео

Результати експертиз

Самого суддю доставили у Турійську лікарню, де він відмовився пройти експрес-тест на алкоголь. Однак у нього взяли зразки крові, які того ж дня вилучили слідчі ДБР для проведення відповідної експертизи.

Водія фури також одразу ж спрямували на обстеження на алкоголь. Він без заперечень погодився подути у драгер та здати кров на експертизу – результати показали, що водій був повністю тверезим. А от результати експертизи крові судді вражають – 2,67 проміле, це в понад 13 разів більше, ніж допустима норма, що класифікується як тяжкий ступінь сп'яніння.

Також встановлено, що Тітівалов отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Тобто все вказувало на те, що суддя вчинив злочин, який передбачений статтею 286 Кримінального кодексу.

Довідка. Стаття 286 стосується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, яка стосується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Розслідування ДБР

Територіальне управління ДБР у Львові активно взялось розслідувати справу. Слідчі провели багато експертиз та витребували відповідні документи, однак у січні 2020 року закрили справу.

Виявилося, що зібраних фактів недостатньо, щоб встановити, що взагалі відбулось і хто винен у ДТП. Начебто слідчий зробив усе можливе, але більше доказів немає. Цікаво, що сам суддя відмовився надавати будь-які свідчення, а от водій фури був готовий все розповісти.



Рівень алкоголю у крові Тітівалова зашкалював / Скриншот з відео

Також достовірно відомо, що є важливі для встановлення обставин ДТП свідки та докази, але чомусь у Держбюро розслідувань їх не захотіли побачити. Далі ще цікавіше – оскільки слідчі однозначно встановили, що рівень алкоголю у крові Тітівалова зашкалював, то після закриття кримінальної справи на суддю склали адмінпротокол за керування у стані сп'яніння.

Висновки судді Бойчука

Його передали до Ковельського суду, де суддя Бойчук дуже швидко ухвалив рішення. Він фактично провів своє розслідування та зробив дуже цікаві висновки. Зокрема він звернув увагу на те, що кров судді забиралась у флакони ємністю 14 мілілітрів, а у висновку експерта йдеться про флакони на 10 мілілітрів.

У таких випадках зазвичай викликають лікарів, для того щоб з'ясувати причину розбіжностей, проте Бойчук сам зробив висновок. На його переконання, кров Тітівалова замінили на чиюсь іншу під час транспортування з лікарні до експерта, а тому жодних доказів про алкогольне сп'яніння судді немає.

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Згідно з рішенням суду, хтось хотів запроторити суддю за грати і ради цього навіть пішов на очевидну фальсифікацію зразків його крові. Але план не вдався і 6 березня Бойчук повністю виправдав колегу.

Звернення до ВРП

Після закриття кримінальної справи ДБР звернулось до Вищої ради правосуддя з проханням покарати Тітівалова за те, що він сів за кермо у стані сп'яніння. Скарга потрапила до Світлани Шелест, яка не стала тягнути з розглядом і 13 березня дисциплінарна палата також вирішила, що зразки крові судді Тітівалова були фальшивими і немає жодних доказів, що він був п'яним.

Водночас вони посилались на рішення Ковельського суду – мовляв, от суд встановив, що докази підроблені. Але у ВРП так спішили повністю "відбілити" Тітівалова, що навіть не дочекались, коли рішення суду, на яке вони посилались, вступить у силу. Це відбулось лише 17 березня, тобто через 4 дні після рішення ВРП.



У ВРП так спішили повністю "відбілити" Тітівалова / Фото ВРП

Цікаво, що до складу цієї дисциплінарної палати входить Олексій Маловацький, який нещодавно давав велике інтерв'ю та голосно заявляв, що суддя, який сів п'яним за кермо, має бути звільнений. Однак слова і дії Маловацького кардинально відрізняються.

Завдяки цьому Тітівалов продовжує спокійно здійснювати правосуддя та сам систематично судить нетверезих водіїв. У 2019 році місцеві журналісти склали рейтинг суддів, які допомагають п'яницям уникати покарання. Тітівалов опинився на третьому місці, бо карає лише третину таких водіїв.



У 2019 році журналісти склали рейтинг суддів / Скриншот з відео

Вимога щодо поновлення розслідування

Здавалось би, на цьому усе закінчено і суддя Тітівалов повністю уник відповідальності. Але завдяки роФАЛЬСИВзголосу ця справа була у фокусі уваги. Тому після її закриття ми звернулись у ДБР та Генпрокуратуру з вимогою поновити розслідування. Зрештою рокуратура скасувала постанову про закриття справи, тобто розслідування триває.

За моєю заявою ДБР почала перевірку факту можливої фальсифікації крові судді. Але і це ще не все, бо Тітівалов не простий суддя, є важливий нюанс,

– зазначив Роман Маселко.

До чого тут чинний голова ВРП

Чинний голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко розпочинав свою кар'єру саме у Турійському суді, його дружина є адвокатом і мала чимало справ у судді Тітівалова. Виявляється, що у Оксани Овсієнко була земельна ділянка у Турійському районі біля озера Велище.

Сусідом дружини голови ВРП був батько судді Тітівалова, який має там аж 5 ділянок. Був, бо дружина голови ВРП вирішила подарувати свою землю рідному брату судді Тітівалова Костянтину. Не продати, а саме подарувати – це свідчить, що вона має доволі близькі стосунки з родиною Тітівалових.



Голова ВРП Овсієнко розпочинав кар'єру у Турійському суді / Фото Укрінформу

Ну або є інша версія, яка породжує ще більші сумніви – суддя Тітівалов розглядав декілька справ, де представником була Оксана Овсієнко. Цілком можливо, що подарунок пов'язаний з цими справами.

У будь-якому випадку очевидно одне – родина Овсієнків добре знає Тітівалова. Однак сам Овсієнко не повідомив про цей факт, коли ВРП розглядала питання про призначення Романа Тітівалова суддею безстроково у липні 2018 року.

Вплив судді Вовка

Нагадаю й те, що відповідно до плівок НАБУ голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк активно впливав на заміну попереднього голови ВРП на Овсієнка. Зокрема, зафіксовані його вказівки по справах, які знаходились на розгляді у Овсієнка.

Очевидно, що він повністю влаштовує Вовка та систему загалом. Тому не дивно, що такі як Тітівалов так впевнені у своїй безкарності поки найвищий орган суддівського врядування має таке керівництво. Але символічно, що після того, як Тітівалов вже повністю уник покарання знову з'явився шанс на притягнення винних до відповідальності, зокрема завдяки резонансу та розголосу.



З'явився шанс на притягнення винних до відповідальності / Скриншот з відео

Шанс на судову реформу

Після нещодавного висновку Венеційської комісії, яка прямо заявила про необхідність забезпечити доброчесний склад ВРП – знову з'явився шанс на справжню судову реформу. І щоб його не втратити остаточно, потрібно щоденно вимагати від влади нарешті її провести.

Аналіз наведених обставин дає підстави для обґрунтованого висновку про те, що за час транспортування крові слідчим – з моменту її вилучення до моменту надання експерту – змінилась ємкість флаконів з кров'ю та об'єм самої крові, який збільшився на 3 мілілітри, що є неможливим без зовнішнього втручання та свідчить про надання на експертизу інших зразків крові.