Війська Азербайджану увійшли до Агдаму: вірмени залишають домівки
Підрозділи Азербайджану увійшли до Агдамського району у межах мирної угоди з Вірменією. Місцеві вірмени мають кілька днів, аби залишити свої помешкання.
Агдам є одним із 3 регіонів, які оточують Карабах. Про це повідомили у Міністерстві оборони Азербайджанської Республіки.
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У повідомленні зазначено, що підрозділи армії Азербайджану увійшли на територію Агдамського району 20 листопада 2020 року.
У Міноборони Азербайджану зазначили, що упродовж дня оприлюднять фото та відео з подій, які відбуватимуться в Агдамаському районі.
Угода про перемир'я у Нагірному Карабасі: що відомо
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада 2020 року заявив про підписання угоди щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
- Після цього у Карабах ввели понад 2 тисячі російських миротворців.
- У Єревані через підписання договору спалахнули масові протести серед місцевих жителів.
- Очільник МЗС Вірменії Зограб Мнацаканян 16 листопада 2020 року подав у відставку на тлі протестів
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