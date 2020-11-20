Підрозділи Азербайджану увійшли до Агдамського району у межах мирної угоди з Вірменією. Місцеві вірмени мають кілька днів, аби залишити свої помешкання.

Агдам є одним із 3 регіонів, які оточують Карабах. Про це повідомили у Міністерстві оборони Азербайджанської Республіки.

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У повідомленні зазначено, що підрозділи армії Азербайджану увійшли на територію Агдамського району 20 листопада 2020 року.

Зверніть увагу! У Нагірному Карабаху Азербайджан та Вірменія обмінялися тілами 200 загиблих. Це відбувалося за участі наглядачів з Міжнародного Червоного Хреста.

У Міноборони Азербайджану зазначили, що упродовж дня оприлюднять фото та відео з подій, які відбуватимуться в Агдамаському районі.

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