Хвороби бувають різними. І, як показує практика, щоб їх позбутися, важливо – вчасно розпочати лікування.

Так, останніми роками дедалі частіше українцям ставлять діагноз варикоз. За статистикою, близько 50% європейців мають схильність до цієї хвороби. У загальній популяції близько 30% страждають на варикозну хворобу нижніх кінцівок, водночас приблизно у 10% розвивається фінальна стадія венозної недостатності – трофічні виразки. Варикозна хвороба відома з давніх часів, наприклад, під час розкопок у Північній Африці було знайдено мумію (1580 р. до н.е.) з ознаками прижиттєвого лікування венозної трофічної виразки гомілки.

Також варто пам'ятати – ця хвороба може мати й згубні наслідки, особливо коли вона ускладнюється тромбозом. Та медицина не стоїть на місці, і на сьогодні існує декілька ефективних способів її лікування. Відлік розвитку справді ефективних методів починається з далекого 1908 року, коли американський лікар Бебкок вдосконалив видалення великої підшкірної вени за допомогою зонда, додавши до нього ріжуче оливкоподібне потовщення на кінці. Цей метод був покращений менш травматичним інверсійним способом наприкінці минулого століття. Починаючи з 90-х років минулого століття, почала впроваджуватися принципово нова малоінвазивна та малотравматична техніка лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок – лазерна абляція великої підшкірної вени.

На сьогодні "золотим стандартом" лікування цієї хвороби стали пункційні термальні методи (лазерна та радіочастотна абляція, облітерація паром). Результати усіх трьох згаданих ендовенозних способів схожі з незначною перевагою лазерного методу, пов'язаною з його більшою маневреністю. Зараз із впевненістю можна говорити, що "золотий стандарт", тобто метод лазерної абляції, є універсальним, і підтверджує одне з гасел, які використовуються медичним центром "Життя": немає такої форми варикозу, з якою б ми не впорались за допомогою ендовенозного лікування. Нетермальні пункційні методи, такі як механохімічна і клеєва облітерації, різновиди склерооблітерації, що існують на сьогодні, з різних причин наразі не можуть конкурувати з термальними методами.

"З гордістю констатую, що пункційна лазерна абляція варикозу, яку вже 13 років застосовують фахівці медичного центру "Життя", назавжди змінила підхід до лікування варикозної хвороби вен не тільки у Львові, а й загалом у державі. Працюючи у відділенні судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні, я спостерігав за реабілітацією пацієнтів, які лікувалися від варикозу відкритим оперативним шляхом. А була вона ой якою важкою. Я дуже вдячний професору Михайлові Лобі, засновнику судинної хірургії у Львові, який стимулював наукові пошуки, вивчення сучасної медичної літератури, участь у міжнародних конференціях та семінарах. Професор постійно наголошував, що треба впроваджувати новітні методики, які активно використовують у світі. Але консерватизм державної медицини, відсутність потрібного фінансування, гальмували цей процес, що стало стимулом для заснування приватного медичного закладу. Ще одним поштовхом до заснування центру стала хвороба моєї тещі, мами дружини, яка хворіла на варикоз і для ефективного лікування мала б також перенести ті страждання. Тож ми з дружиною у 2006 році відкрили медичний центр "Життя", де наші лікарі розпочали лікування варикозної хвороби пункційним методом за допомогою лазера", – розповідає головний лікар медичного центру "Життя", лікар вищої категорії Шимечко Орест Степанович.

Зараз у медцентрі кожен лікар-флеболог має величезний досвід, а для лікування варикозу застосовується інноваційний лазер з такою довжиною хвилі, яка дозволяє працювати на менших потужностях, у порівнянні з іншими схожими приладами. Це дозволяє послабити больові відчуття для пацієнта як під час самого втручання, так і в реабілітаційний період.

Цим самим методом у клініці допомагають пацієнтам позбутись такої незручної хвороби, як геморой. За даними медичної статистики, близько 10-15% дорослого населення земної кулі страждає на геморой, і з кожним роком заявлена цифра стрімко збільшується. Найчастіше до цього захворювання схильні люди, старші за 45 років, однак сьогодні цей діагноз ставлять і молодим людям. Ліквідація геморою проводиться тепловою енергією променя лазера, яка випаровуючи тканини вузла, "заварює" його просвіт. Лазерне лікування геморою є практично безкровною та безболісною операцією, оскільки "спаювання" просвіту гемороїдальних вузлів відбувається миттєво.

Для діагностики цих захворювань використовується новітня медична апаратура, що дозволяє впевнено говорити про медичний центр "Життя", як про сучасний діагностично-лікувальний заклад, що спеціалізується на профілактиці, діагностиці та лікуванні хвороб вен.

Наша команда створювалась роками, ми ретельно підбирали лише професіоналів своєї справи. І зараз впевнено можемо говорити, що у нас залишились лише найкращі фахівці. За час роботи центру прооперовано понад 13 тисяч пацієнтів. У нас є філіали в Києві, Одесі, Рівному, а також у Коломиї, Самборі та Хусті. Тобто ми створюємо такі можливості, щоб українці могли отримувати якісне лікування світового рівня у різних куточках України,

– каже директор медичного центру, кандидат економічних наук Шимечко Галина Іванівна.

Індивідуальний підхід, комфортні умови перебування, демократичні ціни, дотримання всіх медичних стандартів роблять популярними послуги медзакладу серед пацієнтів. Тож зіткнувшись з такими проблемами, як варикозна хвороба вен або геморой, не варто боятись лікування, адже позбутись їх тепер можна легко і швидко, а головне – якісно у медичному центрі "Життя".

Автор Тарас Процайло