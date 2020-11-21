У Грузії 21 листопада відбувся другий тур парламентських виборів. Голосування відбувалося у 17 одномандатних мажоритарних округах. В бюлетенях були імена лише двох кандидатів, які показали найкращі результати в першому турі.

В усіх 17 округах перемогла "Грузинська мрія"

Кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія – демократична Грузія" здобули перемогу в усіх 17 округах. Кожен із них набрав понад 85% голосів. Такі попередні підсумки виборів на ЦВК Грузія оприлюднила на своєму сайті.

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Найбільше набрав Іраклій Чіковані в окрузі Зугдіді – 94,06% голосів. А найменше – Ніно Лацабідзе в окрузі Руставі-Гардабані: вони здобула підтримку 87,65% виборців.

Зауважимо, що опозиційні партії вирішили бойкотувати другий тур через фальсифікації в першому. Тому зняли своїх кандидатів. Проте їхні прізвища все ж лишилися в бюлетенях, оскільки грузинське законодавство не передбачає відмови на цьому етапі. У підсумку опозиційні кандидати отримали від 5% до 12% голосів.

Після завершення другого туру виконавчий секретар "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що за підсумками парламентських виборів 2020 року ця політсила отримала 90 зі 150 депутатських мандатів.

Як розподіляться місця серед опозиції за даними Кобахідзе

"Єдиний національний рух" – 36 мандатів,

"Європейська Грузія" – 5,

Партії "Лело", "Стратегія Агмашенебелі", "Альянс патріотів" та "Гірчі" – по 4,

партія "Громадяни" – 2,

"Лейбористська партія" – 1.

Також представник провладної політсили висловив упевненість, що опозиція відмовиться від бойкоту, і в парламенті буде представлено всі 9 партій. За його оцінкою, такий результат є "прогресом у розвитку грузинської демократії", оскільки раніше 9 партій у парламенті Грузії не було.

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Якою була явка

За даними ЦВК країни, явка цього разу була доволі низькою – 26,29%. Про це заявила речниця відомства Натія Іоселіані під час брифингу, повідомляє 24 канал із посиланням на грузинські ЗМІ.

Водночас Іоселіані наголосила, що другий тур парламентських виборів у Грузії пройшов у мирній і спокійній обстановці. Але без скарг не минулося.

Протягом дня в окружні виборчі комісії надійшли 12 скарг, пов'язані з процесом голосування. Більшість з них здебільшого стосуються процедурних похибок,

– зазначила представниця ЦВК Грузії.

На завершення вона подякувала всім виборців, які взяли участь у голосуванні.

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