У день місцевих виборів, 25 жовтня 2020 року, українці відповіли на опитування від Президента України Володимира Зеленського. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що першим розглянуть питання скорочення чисельності депутатів Верховної Ради.

Це питання – третє у списку опитування. Про це Корнієнко повідомив на брифінгу "Слуги народу".

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Коли розглянуть питання

За його словами, скорочення кількості народних депутатів можуть розглянути вже упродовж цієї парламентської сесії, яка триватиме до лютого 2020 року.

Зазначимо! У Комітет виборців України наголосили, що опитування у день голосування суперечить виборчому законодавству.

Схожий формат на екзитпол

Корнієнко зазначив, що це не був референдум, чи соціальне дослідження. Це було загальнонаціональне опитування у схожому форматі на екзитпол.

"Опитування відбулось на дуже високому рівні. До 5 мільйонів громадян взяли в ньому участь", – додав він.

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