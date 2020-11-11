Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, – реакція МЗС щодо Нагірного Карабаху
Українське МЗС відреагувало на припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Зокрема, в установі підтримують територіальну цілісність Азербайджану у міжнародно визнаних кордонах.
Як відреагували в МЗС
Україна вітає припинення бойових дій між Азербайджаном і Вірменією. Про це заявили в МЗС.
Важливо Ситуація в Карабасі після підписання угоди про перемир’я: головне за 10 листопада
У міністерстві відзначили, що наступним кроком має бути відновлення життєдіяльності регіону. Також в установі звернули увагу на продовження зусиль для миру на основі міжнародного права.
Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджану в міжнародно визнаних кордонах,
– йдеться в заяві.
В МЗС наголосили, що цей принцип є основоположним для України, адже країна досі потерпає від російської агресії. Крім того, частина нашої території перебуває під тимчасовою окупацією Росії.
Припинення конфлікту у Нагірному Карабасі: що треба знати
- Вірменія, Азербайджан та Росія 9 листопада підписали угоду, яка передбачає припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
- Відповідно до домовленостей, у регіоні мають розмістити російських миротворців.
- Щодо кордонів: Вірменія має повернути Азербайджану Кельбаджарський та Лачинський райони. Проте Єреван контролюватиме Лачинський коридор, який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме міста Шуші.
- Щоправда, 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що попри угоду, бойові дії у регіоні ще тривають.
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