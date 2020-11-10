Чи підтримуєте ви намір влади запровадити нові обмеження карантину: опитування
У жовтні в Україні зафіксували різкий приріст нових хворих на коронавірус. Через це в країні хочуть посилити карантин та запровадити нові заборони. Пропонуємо вам висловити свою думку: чи підтримуєте ви намір влади запровадити нові карантинні обмеження.
Влада вже прийняла низку нових обмежень, повідомляє 24 канал.
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Які обмеження запровадять
- До прикладу, Рада схвалила закон, відповідно до якого людей штрафуватимуть за перебування без маски у громадських місцях та транспорті. Розмір штрафу становитиме від 170 до 255 гривень.
- Крім цього, у МОЗ планують запровадити карантин вихідного дня. У такі дні суттєво обмежать діяльність закладів харчування та розваг. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, у вихідні працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправки та ветеринарні аптеки.
До слова, за добу 9 листопада в Україні виявили 10 179 хворих на коронавірус. Загалом інфікувались понад 479 тисяч українців.
Візьміть участь в опитуванні та висловіть свою думку щодо того, чи підтримуєте намір влади запровадити нові карантинні обмеження.
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