У жовтні в Україні зафіксували різкий приріст нових хворих на коронавірус. Через це в країні хочуть посилити карантин та запровадити нові заборони. Пропонуємо вам висловити свою думку: чи підтримуєте ви намір влади запровадити нові карантинні обмеження.