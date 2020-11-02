Депутати мають розглянути законопроєкт про КСУ, який подав до Ради президент України. Він передбачає припинення повноважень чинного складу Конституційного Суду. Наразі в "Слузі народу" немає чіткої позиції всередині фракції. Депутати наголошують, що поки що думають, чи підтримувати проєкт закону.

Зокрема, парламентарі проводять консультації щодо ситуації, яка склалася з суддями КСУ. Про це повідомляє 24 канал.

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Наразі склалася доволі патова ситуація. І водночас хтось має брати на себе відповідальність за це. Відтак представники монобільшості прокоментували, якщо "Слуга народу" підтримає це рішення, то вони голосуватимуть.

Нардеп від президентської фракції Данило Гетманцев зауважив, "слуги" розуміють, що у Верховної Ради немає повноважень припиняти роботу КСУ.

Чи буде підтриманий законопроєкт в тому вигляді, в якому його подав президент – будемо обговорювати і на фракції, і, можливо, в залі,

– пояснив він.

Також депутат не впевнений, що текст цього законопроєкту зрештою залишиться таким самим, який був на початку.

Депутати хочуть відновити е-декларування за новим законом

2 листопада перед засіданням погоджувальної ради голова ВР запросив до себе представників різних фракцій, аби обговорити ситуацію з КСУ. Зокрема, був запропонований альтернативний варіант: відновити текст положень про електронне декларування в тому вигляді, в якому вони були до рішення КСУ.

"І одночасно протягом 2 місяців внести зміни, які враховують положення КСУ. Буде політичний компроміс, аби це прийняти", – прокоментував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Зверніть увагу! 29 жовтня Володимир Зеленський вніс до Ради "Проєкт Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Детальніше про цей законопроєкт – читайте за посиланням .



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