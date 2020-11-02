В умовах відсутності правовладдя часто декларації – це єдиний доступний громадянам важіль впливу на політиків та чиновників. І така доступність інформації шанс примусити корупціонерів понести політичну відповідальність.

Журналісти 24 каналу вирішили поцікавитись в українців, чи вважають вони, що електронні декларації нардепів і чиновників мають бути загальнодоступними.

До слова Разумков вніс до Ради альтернативний законопроєкт про розпуск Конституційного Суду

Сьогодні до діяльності Конституційного Суду прикута особлива увага. А все через рішення, яке вони прийняли 27 жовтня. Так, судді на закритому засіданні фактично скасували кримінальну відповідальність за недостовірні дані в деклараціях.

Після цього Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, де розпорядились відновити доступ до е-декларацій.

Президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суд "нікчемним" та позбавити його правових наслідків.

Що думають про прозоре декларування українці – дивіться у відео 24 каналу:



Головне про рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу