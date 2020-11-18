Чи підтримують європейці вступ України до НАТО та ЄС: опитування
Значна частина європейців виступає за приєднання України до Європейського Союзу. Однак вступ країни до Північноатлантичного альянсу підтримують менше людей.
Найбільшу підтримку серед європейців Україна має щодо вступу в ЄС. Про це свідчить опитування Центру "Нова Європа", що провело соцагентство Kantar Profiles Devision. До речі, опитували жителів Франції, Німеччини, Італії та Польщі.
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Скільки європейців підтримують вступ України до ЄС та НАТО
- Вступ в НАТО підтримують 38% опитаних.
- Приєднання України до ЄС – 55%.
- Не підтримують вступ України ні до НАТО, ні до ЄС – близько 28,5%.
Які країни підтримують вступ України
Членство в ЄС:
- Польща – 69.5%,
- Італія – 61.6%,
- Німеччина – 47%,
- Франція – 42.6%.
Вступ до НАТО:
- Франція – 39.9%,
- Польща – 33.3%
- Німеччина – 31,3%,
- Італія – 31.3%.
Результати опитування / Скриншот із сайту Центру "Нова Європа"
Чому деякі європейці проти вступу України
Однією з перешкод України на шлях до ЄС відзначили корупцію. Найчастіше такої думки дотримуються німці – 58%. Натомість в Італії так думають 29,1%.
Друга за значенням перешкода – економіка, її потрібно суттєво покращити.
Зауважимо, Польща асоціює Україну мігрантами та бідністю, Німеччина та Франція – з війною.
Шлях України до ЄС та НАТО: останні новини
- Президент Володимир Зеленський під час візиту до Лондона у жовтні наголосив, що Україні потрібне план дій щодо членства у НАТО.
- Щоправда, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна буде в НАТО і без плану дій.
- Посол Литви Вальдемарас Сарапінас стверджує, що Україну можуть оголосити кандидатом на вступ до Альянсу та ЄС у 2027 році.
- До речі, США вважають агресію Росії та корупцію головними викликами України на шляху до членства в ЄС та НАТО.
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