Значна частина європейців виступає за приєднання України до Європейського Союзу. Однак вступ країни до Північноатлантичного альянсу підтримують менше людей.

Найбільшу підтримку серед європейців Україна має щодо вступу в ЄС. Про це свідчить опитування Центру "Нова Європа", що провело соцагентство Kantar Profiles Devision. До речі, опитували жителів Франції, Німеччини, Італії та Польщі.

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Скільки європейців підтримують вступ України до ЄС та НАТО

Вступ в НАТО підтримують 38% опитаних.

Приєднання України до ЄС – 55%.

Не підтримують вступ України ні до НАТО, ні до ЄС – близько 28,5%.

Які країни підтримують вступ України

Членство в ЄС:

Польща – 69.5%,

Італія – 61.6%,

Німеччина – 47%,

Франція – 42.6%.

Вступ до НАТО:

Франція – 39.9%,

Польща – 33.3%

Німеччина – 31,3%,

Італія – 31.3%.



Результати опитування / Скриншот із сайту Центру "Нова Європа"

Чому деякі європейці проти вступу України

Однією з перешкод України на шлях до ЄС відзначили корупцію. Найчастіше такої думки дотримуються німці – 58%. Натомість в Італії так думають 29,1%.

Друга за значенням перешкода – економіка, її потрібно суттєво покращити.

Зауважимо, Польща асоціює Україну мігрантами та бідністю, Німеччина та Франція – з війною.

Зверніть увагу! Під час дослідження було опитано понад 4 тис. респондентів віком від 18+ до 65 років, які відповіли на шість питань, включно з одним відкритим.

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